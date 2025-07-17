Прокуратура добивается строительства спорт-парка в Минусинске

В апреле текущего года управление городского хозяйства Минусинска заключило контракт на благоустройство нового спортивного объекта на сумму около 100 млн рублей. Однако, спустя несколько месяцев, работы на стройплощадке фактически не велись, а установленные сроки исполнения контракта стремительно приближались.