Прокуратура добивается строительства спорт-парка в Минусинске

Прокуратура вмешалась в ситуацию с задержкой строительства спортивного парка «Я-Ясная Поляна» в Минусинске и потребовала от подрядчика исполнения муниципального контракта.
В апреле текущего года управление городского хозяйства Минусинска заключило контракт на благоустройство нового спортивного объекта на сумму около 100 млн рублей. Однако, спустя несколько месяцев, работы на стройплощадке фактически не велись, а установленные сроки исполнения контракта стремительно приближались.
Прокурорская проверка установила, что подрядная организация допустила существенную задержку в выполнении ключевых работ, в частности, не были начаты работы по подключению освещения, водопровода и канализации. Данные нарушения создавали реальную угрозу срыва сроков создания проекта, который должен быть завершен до 1 октября.
Руководителю компании-подрядчика было вынесено предостережение о недопустимости нарушения реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
После вмешательства прокуратуры работы на объекте возобновлены. Прокуратура продолжает осуществлять контроль за ходом исполнения контракта.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярске появится новый спортпавильон по вольной борьбе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень 2026 года.