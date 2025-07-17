Россиянка оглохла и перестала чувствовать половину тела во время отдыха в Китае

Пострадавшая вместе с супругом обратилась за медпомощью в одну из местных больниц, где врачи назначили ей гормональные препараты. Несмотря на сомнения относительно связи лекарств с лечением ушей, девушка последовала рекомендациям. Уже через 30 минут после приема таблеток она перестала ощущать левую половину тела. Медики объяснили это побочным эффектом препарата. Однако позже выяснилось, что назначенная доза значительно превышала допустимую. Тогда россиянка обратилась за консультацией к врачам на родине. Специалисты в РФ предположили, что у пациентки развился бактериальный отит, полученный, вероятно, во время купания в воде.