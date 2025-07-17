PT: В Азербайджане обнаружили 3800-летнее захоронение двухметрового воина

Курган диаметром 28 метров и высотой два метра состоит из трех секций: для человеческих останков с оружием, керамической посуды и пустой, символизирующей путь души в загробный мир. В погребальной камере нашли останки воина ростом более двух метров, лежавшего в полусогнутом положении.