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PT: В Азербайджане обнаружили 3800-летнее захоронение двухметрового воина

На равнинах Джейранчеля в Азербайджане обнаружен курган среднего бронзового века возрастом около 3800 лет, предположительно могила высокого воина. Раскопки ведутся в рамках пятилетнего проекта Министерства культуры Азербайджана и Института археологии НАНА, привлекающего тысячи участников и меняющего представления о древних цивилизациях Южного Кавказа. Об этом сообщает Planet Today.

На равнинах Джейранчеля в Азербайджане обнаружен курган среднего бронзового века возрастом около 3800 лет, предположительно могила высокого воина. Раскопки ведутся в рамках пятилетнего проекта Министерства культуры Азербайджана и Института археологии НАНА, привлекающего тысячи участников и меняющего представления о древних цивилизациях Южного Кавказа. Об этом сообщает Planet Today.

Курган диаметром 28 метров и высотой два метра состоит из трех секций: для человеческих останков с оружием, керамической посуды и пустой, символизирующей путь души в загробный мир. В погребальной камере нашли останки воина ростом более двух метров, лежавшего в полусогнутом положении.

Особое внимание привлек редкий четырехзубый бронзовый наконечник копья, уникальный для региона. Курганы служили не только могилами, но и ритуальными местами, отражая верования и социальную структуру древних кочевых народов Евразии, передает портал.

Недавно археологи обнаружили в Сочи уникальную барельефную композицию на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». На ней изображены три танцующие фигуры, предположительно, исполняющие лезгинку.