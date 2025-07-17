PT: В Азербайджане обнаружили 3800-летнее захоронение двухметрового воина

На равнинах Джейранчеля в Азербайджане обнаружен курган среднего бронзового века возрастом около 3800 лет, предположительно могила высокого воина. Раскопки ведутся в рамках пятилетнего проекта Министерства культуры Азербайджана и Института археологии НАНА, привлекающего тысячи участников и меняющего представления о древних цивилизациях Южного Кавказа. Об этом сообщает Planet Today.
Курган диаметром 28 метров и высотой два метра состоит из трех секций: для человеческих останков с оружием, керамической посуды и пустой, символизирующей путь души в загробный мир. В погребальной камере нашли останки воина ростом более двух метров, лежавшего в полусогнутом положении.
Особое внимание привлек редкий четырехзубый бронзовый наконечник копья, уникальный для региона. Курганы служили не только могилами, но и ритуальными местами, отражая верования и социальную структуру древних кочевых народов Евразии, передает портал.
Недавно археологи обнаружили в Сочи уникальную барельефную композицию на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». На ней изображены три танцующие фигуры, предположительно, исполняющие лезгинку.