В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов «скорой»

«Вообще система интересная. Студенты прошли подготовку и работают. И при этом вуз идет навстречу, им создают индивидуальный план обучения. То есть мы уходим от этой истории, когда студент отработал на скорой помощи в ночь, а потом утром с красными опухшими глазами идет на пары», — рассказал Олефиренко.