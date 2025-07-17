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Восемь миллионов российских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

С 1 августа работающих российских пенсионеров ждет повышение выплат — индексация затронет восемь миллионов жителей России.

С 1 августа работающих российских пенсионеров ждет повышение выплат — индексация затронет восемь миллионов жителей России.

Размер прибавки к пенсии будет определяться уровнем официального дохода. Чтобы получить максимальную надбавку в размере 437 рублей, необходимо зарабатывать не менее 55 тысяч рублей в месяц.

Расчет будет производиться на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, за год могут получить не более трех баллов, каждый из которых оценивается в 145,7 рубля, передает Kp.ru.

По словам сенатора и эксперта Агентства стратегических инициатив Ольги Епифановой, в августе пенсии также повысят россиянам, отметившим 80-летний юбилей в июле. Они будут получать удвоенную фиксированную часть пенсии по старости — 17 815,40 рубля каждый месяц.

Некоторые россияне могут забрать накопительную часть пенсии: к такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Узнать размер накопительной части пенсии можно на сайте «Госуслуги» либо через СФР, МФЦ или НПФ.