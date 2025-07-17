Восемь миллионов российских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

Некоторые россияне могут забрать накопительную часть пенсии: к такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Узнать размер накопительной части пенсии можно на сайте «Госуслуги» либо через СФР, МФЦ или НПФ.