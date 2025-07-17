Число граждан Колумбии, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне. Об этом РИА Новости заявил посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — сообщил он.
В столице Колумбии Боготе возле министерства иностранных дел этой страны состоялся митинг. Собрались жены и родственники колумбийских наёмников, пропавших без вести на Украине и в Курской области. Женщины потребовали ответа от правительства Украины, куда подевались их мужья. Пришли с их портретами на плакатах и футболках.
Вместе с тем, накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его государство должно прекратить отношения с НАТО, а также отдалиться от европейских стран, которые участвуют в военной агрессии.