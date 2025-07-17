МИД РФ оценил число наемников из Колумбии в рядах ВСУ

В столице Колумбии Боготе возле министерства иностранных дел этой страны состоялся митинг. Собрались жены и родственники колумбийских наёмников, пропавших без вести на Украине и в Курской области. Женщины потребовали ответа от правительства Украины, куда подевались их мужья. Пришли с их портретами на плакатах и футболках.