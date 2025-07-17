Первомайский район Владивостока оставляют без Центра детского творчества и картодрома

Распространяют в социальных сетях и требование горожан разъяснений о судьбе картодрома на Змеинке. Сейчас он закрыт, и активистам нужны объяснения, каковы реальные причины приостановки деятельности объекта и будет ли это место сохранено для спорта и молодёжного досуга. Жители микрорайона называют картодром «молодёжным сердцем Змеинки»: «многие из нас выросли здесь, здесь горели глаза, заводились моторы, кипели страсти и рождались настоящие чемпионы! Это место — не просто асфальт и трек». Граждане опасаются, что за неимением специально отведённого места юные гонщики будут использовать в качестве треков городские магистрали, рискуя собственными жизнями и жизнями других.