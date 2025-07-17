Первомайский район Владивостока оставляют без Центра детского творчества и картодрома

Центр развития детей «теряет свой статус самостоятельного учреждения»: местные жители утверждают, что в прошлом году педагогов хотели перенаправить в общеобразовательную школу № 74 под подчинение её директора. Родители детей, занимающихся в Центре, смогли добиться сохранения организации, однако часть её помещений передали некоему финансовому учреждению (судя по информации с сервиса 2ГИС, в здании сейчас функционирует Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений). В этом году среди жителей микрорайона распространили информацию, что Центр развития объединяют с центром дополнительного образования «Эврика» и всё-таки выселяют из здания.
Центр развития творчества детей и юношества в этом году отмечает 50-летний юбилей. Образовательное учреждение было открыто ещё как районный Дом пионеров.
«За эти годы тысячи детей выросли, занимаясь здесь музыкой и танцами, краеведением и фотоделом, театром и рукоделием, рисованием, техническим творчеством и многими другими направлениями! Дух патриотизма присутствовал всегда в стенах Центра со времён пионерии и по сей день. Постоянно проводятся патриотические мероприятия, конкурсы, выставки, концерты для детей кружков, района и родителей. Дети с педагогами организовывают круглогодичную ярмарку в помощь нашим бойцам на СВО и активно принимают участие в благотворительных акциях!», — пишут родители учеников.
Общественность просит главу Владивостока Константина Шестакова и губернатора Приморья Олега Кожемяко «остановить это безумие» и сохранить за бывшим Домом пионеров Первомайского района статус самостоятельной организации, всех его сотрудников и помещения. Жители Чуркина подчёркивают, что благодаря новым транспортным развязкам и автобусным маршрутам местоположение Центра удобно жителям не только Первомайского района, но и всего Владивостока.
Распространяют в социальных сетях и требование горожан разъяснений о судьбе картодрома на Змеинке. Сейчас он закрыт, и активистам нужны объяснения, каковы реальные причины приостановки деятельности объекта и будет ли это место сохранено для спорта и молодёжного досуга. Жители микрорайона называют картодром «молодёжным сердцем Змеинки»: «многие из нас выросли здесь, здесь горели глаза, заводились моторы, кипели страсти и рождались настоящие чемпионы! Это место — не просто асфальт и трек». Граждане опасаются, что за неимением специально отведённого места юные гонщики будут использовать в качестве треков городские магистрали, рискуя собственными жизнями и жизнями других.
Активисты настаивают на прозрачности в решении судьбы картодрома, сохранения его как центра мотоспорта и активного отдыха, а также «поддержки со стороны властей, а не забвения».
В районе картодрома «Змеинка» планируется вырубка деревьев, так как микрорайон сейчас интенсивно застраивается. В худших традициях уплотнительной застройки резкое увеличение жилого фонда в микрорайоне не сопровождается строительством новых образовательных, досуговых, медицинских учреждений, новых дорог и инженерных коммуникаций. В свете общественного резонанса администрация Владивостока добивалась расторжения договора аренды на участок дубовой рощи, подлежащий «комплексному освоению», но проиграла на уровне Арбитражного суда.
В марте этого года сообщалось о досрочном расторжении договора аренды с танцевальной студией «Империя танца», которая занимала помещения в спорткомплексе «Олимпиец». Студию выселяют, освобождая помещения для некоего федерального проекта, а ученики и их родители опасаются, что другого такого просторного помещения «Империя» может и не найти. А простор ей нужен, так как на базе организации работают летний лагерь и группа продлённого дня. В маленьком помещении подобные предприятия будет проблематично реализовать по санитарным нормативам.