Шелест: «Застройщики стали активными участниками развития сети соцучреждений»

Сегодня, 17 июля, мэр Сергей Шелест рассказал депутатам Омского горсовета о работе, которая ведется администрацией города с застройщиками. По оценке главы города, сейчас строительные компании стали активными участниками развития социальной инфраструктуры города.
Ключевую роль в этом сыграло прошлогоднее решение, поддержанное горсоветом и обязавшее застройщиков при строительстве жилых микрорайонов участвовать также в возведении школ и детских садов.
«В свое время было много споров, но практика доказала, что мы нашли компромисс», — отметил Сергей Шелест.
При этом у застройщиков есть выбор: построить новый объект, провести капремонт уже существующего учреждения, увеличив в нем количество мест, или перечислить средства в городскую казну.
Как сообщил мэр, соответствующие соглашения уже заключены с 14 строительными компаниями. Два застройщика проведут капремонт, четыре соглашения предусматривают строительство трех детских садов и двух школ, еще восемь соглашений — перечисление средств на строительство двух детских садов в бюджет города.
По оценке главы Омска, сотрудничество правительства Омской области с инвесторами позволило реализовать масштабные инвестпроекты по строительству современных микрорайонов с комплексной застройкой на выгодных для города условиях.
Один из примеров — строительство микрорайона «Зеленая река», который строит на Левобережье компания «Эталон». До 2039 года застройщик взял на себя обязательство поэтапно построить здесь семь детских садов и три школы, с количеством мест на 1825 и 3522 соответственно. Также компания участвует в социальных программах — 47 квартир в новостройках уже переданы нуждающимся в жилье омичам.
Переселение граждан из аварийного жилья — еще одно приоритетное направление работы с застройщиками. В прошлом году в Ленинском округе завершилось строительство дома для переселенцев. В декабре новоселье в нем отметили 218 семей.
Новый импульс развитию города придадут направленные на реновацию частного сектора проекты комплексного развития территорий. Как сообщил Сергей Шелест, вся подготовительная работа была проведена в прошлом году. Пилотные городские территории уже выделены, в этом году на конкурсной основе будут определены застройщики, которые смогут реализовать эти амбициозные проекты.
Ранее «КП Омск» писала о том, что в этом году в Омске после капремонта откроются 14 школ.