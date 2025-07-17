Шелест: «Застройщики стали активными участниками развития сети соцучреждений»

Один из примеров — строительство микрорайона «Зеленая река», который строит на Левобережье компания «Эталон». До 2039 года застройщик взял на себя обязательство поэтапно построить здесь семь детских садов и три школы, с количеством мест на 1825 и 3522 соответственно. Также компания участвует в социальных программах — 47 квартир в новостройках уже переданы нуждающимся в жилье омичам.