В Грузию из Ростовской области отправили 14 тонн говядины и две тысячи свиней

Из Ростовской области в Грузию экспортировали 14 тонн мясной продукции и две тысячи голов сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.
С 1 по 11 июля специалисты досмотрели 13 партий с убойными свиньями и одну партию на 14 тонн с говядиной. В итоге продукцию признали безопасной, она соответствовала всем требованиям страны-импортера. Качество мяса подтвердили результаты лабораторных исследований.
— Экспортируемые сельскохозяйственные животные клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных, — говорится в сообщении.
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