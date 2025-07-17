В Грузию из Ростовской области отправили 14 тонн говядины и две тысячи свиней

С 1 по 11 июля специалисты досмотрели 13 партий с убойными свиньями и одну партию на 14 тонн с говядиной. В итоге продукцию признали безопасной, она соответствовала всем требованиям страны-импортера. Качество мяса подтвердили результаты лабораторных исследований.