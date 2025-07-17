Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузию из Ростовской области отправили 14 тонн говядины и две тысячи свиней

Мясную продукцию экспортировали из Ростовской области в Грузию.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в Грузию экспортировали 14 тонн мясной продукции и две тысячи голов сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

С 1 по 11 июля специалисты досмотрели 13 партий с убойными свиньями и одну партию на 14 тонн с говядиной. В итоге продукцию признали безопасной, она соответствовала всем требованиям страны-импортера. Качество мяса подтвердили результаты лабораторных исследований.

— Экспортируемые сельскохозяйственные животные клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

49 тонн кормов и молока экспортировали из Ростовской области в Абхазию.

Несколько партий кормов и молока отправили на экспорт из Ростовской области (подробнее).