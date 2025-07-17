Хабаровчан приглашают на творческую встречу с писателем Михаилом Тарковским

20 июля в 17:00 в Хабаровске состоится литературный вечер известного российского писателя Михаила Тарковского — лауреата премии И. А. Гончарова 2025 года. Мероприятие под названием «Под восточным крылом орлана» (12+) пройдет в культурном пространстве «Коммуна» в ТЦ «Броско Молл» по улице Пионерской, 2 В. Вход свободный. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В программе — презентация новой книги «42-й до востребования» (12+), обсуждение творчества автора и поэтический дуэт с супругой Татьяной Тарковской. Встреча организована Союзом писателей России в рамках проекта по развитию литературного диалога между авторами и читателями.
Михаил Тарковский — прозаик, поэт, охотник-промысловик из сибирской деревни Бахта. Автор более 15 книг, лауреат премий «Ясная Поляна», «Золотой Витязь» и других. Его произведения пронизаны любовью к природе и размышлениями о связи человека с землей.