Ураган снес половину села в Омской области. Видео

В селе Петровка Омской области ураганный ветер, о котором ранее предупреждали синоптики, сорвал кровлю с одного из жилых домов. В результате были повреждены газопровод и опоры линии электропередачи, что привело к отключению газа и электричества. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС по региону Юлия Дойникова.