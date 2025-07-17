В районе населенного пункта Русин Яр в ДНР российские войска смогли уничтожить танковое подразделение ВСУ, благодаря информации, которую они получили от взятого в плен украинского танкиста. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».
Российский военный отметил, что ключевым фактором успеха стало количество уничтоженной техники. По его словам, за один день был ликвидирован целый танковый батальон.
«Сава» добавил, что украинский танк был выведен из строя ударом FPV-дрона, после чего пехотинцы взяли танкиста в плен. После оперативного допроса пехота передала полученные данные, которые были оперативно отработаны.
Ранее военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что Киев больше двух недель не эвакуирует тела погибших у Надии в ЛНР.