Потсдамская конференция антигитлеровской коалиции началась 80 лет назад

В США же после смерти Франклина Рузвельта президентом автоматически стал его вице-президент, Гарри Трумэн. Иногда говорят, будто вместо дружественного СССР президента теперь в США правил враждебный, но это сильное упрощение. Рузвельт и правда испытывал к Сталину доверие, которое даже сам не мог объяснить ничем, кроме интуиции: «У меня есть чувство, что Сталин не такой человек, [который захватит восточную Европу]. Я думаю, что если я дам ему все, что только возможно и не попрошу ничего взамен, он не будет ничего захватывать и будет работать со мной ради демократии и мира».