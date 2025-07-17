Врач Медведев: пальмовое масло помогает бороться с атеросклерозом

Пальмовое масло не вызывает рак, инфаркты или инсульты, ожирение и пр. Более того, пальмитиновая кислота необходима для поддержания функции эндотелия, который выстилает кровеносные сосуды. Без пальмитиновой кислоты нарушается работа кровеносной системы, повышается риск атеросклерозом. Это масло разрешено к употреблению во всем мире и ни одна страна не запрещает его. Так что отказываться от пальмового масла точно не нужно, наука это подтверждает.