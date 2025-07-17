Эксперты дали прогноз по ценам на недвижимость до конца года

По словам аналитиков, в первой половине 2025 года темпы удорожания жилья снизились почти в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда рост на первичном рынке доходил до 15 процентов, а на вторичном — до 12 процентов. Рост цен на первичку в 2025 году может составить от 10 до 12 процентов, а на вторичку — от шести до восьми процентов.