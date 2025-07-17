Эксперты дали прогноз по ценам на недвижимость до конца года

С начала 2025 года стоимость квартир в российских новостройках выросла в среднем на 7−9 процентов, а на вторичном рынке квадратный метр подорожал на 4−6 процентов. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом рост цен значительно замедлился. Специалисты связывают это с охлаждением спроса после завершения программы массовой льготной ипотеки и ростом процентных ставок, рассказал представитель сервиса «Сравни».
По словам аналитиков, в первой половине 2025 года темпы удорожания жилья снизились почти в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда рост на первичном рынке доходил до 15 процентов, а на вторичном — до 12 процентов. Рост цен на первичку в 2025 году может составить от 10 до 12 процентов, а на вторичку — от шести до восьми процентов.
Директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков отметил, что в 2024 году спрос был подогрет программой льготной ипотеки, которая позволяла оформить кредит по сниженной ставке.
Программа льготной ипотеки действовала с 2020 года, поддерживая спрос в пандемию, однако позже вызвала резкий скачок цен и большую разницу между первичным и вторичным рынками. По данным Росстата, к середине 2024 года средняя цена за квадратный метр в новостройках достигла 171 тысячи рублей, тогда как на вторичном рынке она составляла около 110 тысяч рублей, передает RT.
По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, реальная стоимость жилья в стране перестала расти с осени 2024 года, а где-то наблюдается снижение цен.