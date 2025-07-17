Арсенид бора оказался способен эффективно охлаждать электронику

«Мы предлагаем не только новый композитный материал, но и способы, как его создать, спрогнозировать, насколько он будет эффективен в технике при определенных условиях: при влиянии внешних температур, давления и других факторов. Это сократит время и затраты на разработку», — отметил аспирант ПГУ и один из авторов разработки Егор Вершинин.