Полюбоваться древнейшим цветком планеты зовут хабаровчан в выходные

Министерство туризма Хабаровского края и его партнёры по проекту «Отдыхаем в крае» разработали разнообразные идеи для проведения выходных в регионе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, 20 июля состоится экскурсия к озеру лотосов около села Галкино в Хабаровском районе. В этом году эти реликты зацвели несколько раньше обычных сроков. Кстати, лотос считается одним из самых древних цветов на планете. Шутка ли, предки растений под Галкино украшали водоёмы ещё во времена птеродактилей и тираннозавров Рекс.
— Совершив прогулку вдоль озера с лотосами, вы можете создать великолепное видео для участия во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — край приключений». В этом году доступны четыре номинации: пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие. Главный приз — 3 миллиона рублей. Чтобы подать заявку на участие, посетите сайт путешественникдв.рф, — сообщили в министерстве туризма Хабаровского края.
В ближайшее воскресенье, 19 июля, состоится увлекательное мероприятие под названием «Жизнь на Амуре». Оно пройдёт в селе Сикачи-Алян.
В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с традиционным семейным хозяйством «Стойбище Сородичей». Также их ждёт мастер-класс по разделке рыбы и приготовлению традиционного блюда «тала».
Участники экскурсии увидят древние наскальные рисунки и познакомятся с традиционными нанайскими играми, такими как прыжки через верёвку, игра «чакпан», стрельба из лука и метание ядра.
Для детей также будет организована однодневная экскурсия. В рамках поездки дети смогут посетить фабрику мороженого, где они смогут самостоятельно испечь вафельный рожок и попробовать десерт. Также в программе посещение планетария и зоопарка. Для участников экскурсии также предусмотрена скидка по промослову «Минтур».
Для любителей старины в галерее-салоне «КабинетЪ» будет организована экскурсия, в рамках которой посетители смогут узнать интересные факты о старинных монетах, иконах, скульптурах и сувенирах. Также у них будет возможность приобрести понравившиеся предметы со скидкой.
19 июля всех желающих приглашают на иммерсивную прогулку «Танцуй, Хабаровск». В рамках этой музыкальной прогулки участники, следуя за профессиональным танцором, смогут изучить различные танцевальные стили.
Более подробную информацию о мероприятиях в крае можно найти на официальных страницах в социальных сетях, а также на сайте министерства туризма Хабаровского края и сайте Краевого визит-центра «Амурский утес».