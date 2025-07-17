Полюбоваться древнейшим цветком планеты зовут хабаровчан в выходные

Так, 20 июля состоится экскурсия к озеру лотосов около села Галкино в Хабаровском районе. В этом году эти реликты зацвели несколько раньше обычных сроков. Кстати, лотос считается одним из самых древних цветов на планете. Шутка ли, предки растений под Галкино украшали водоёмы ещё во времена птеродактилей и тираннозавров Рекс.