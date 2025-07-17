Из-за ремонта дороги в Екатеринбурге задержали открытие «Попугайни»

В Екатеринбурге перенесли официальное открытие «Попугайни» на Чернышевского из-за ремонта дороги. Торжественно открыть двери нового пространства с птицами планировали в августе, но теперь сроки медийного запуска проекта затянулись.
Очевидцы заметили яркую входную группу «Попугайни» на Чернышевского, 11. Прямо перед дверью рабочие на дороге выкопали огромную яму. По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, работы на этом участке завершат только в конце сентября.
Мы обратились за комментариями в «Попугайню», где рассказали, что планировали с помпой открыться в августе. «Из-за затянувшегося ремонта улицы Чернышевского торжественное открытие придется отложить. Как только рядом с нашим входом будет открыт проход, мы распахнем двери, планируем сделать это в начале августа. Мы готовили яркое, праздничное мероприятие, но сейчас, скорее всего, откроемся “в режиме ожидания”, так как улица будет закрыта до конца сентября», — рассказали в заведении.
«Попугайня» — это пространство, в котором можно будет пообщаться с птицами, живущими без клеток. Всего владельцы обещают около 300 попугаев «под одной крышей». На данный момент проект представлен в Москве и Санкт-Петербурге.