Из-за ремонта дороги в Екатеринбурге задержали открытие «Попугайни»

Мы обратились за комментариями в «Попугайню», где рассказали, что планировали с помпой открыться в августе. «Из-за затянувшегося ремонта улицы Чернышевского торжественное открытие придется отложить. Как только рядом с нашим входом будет открыт проход, мы распахнем двери, планируем сделать это в начале августа. Мы готовили яркое, праздничное мероприятие, но сейчас, скорее всего, откроемся “в режиме ожидания”, так как улица будет закрыта до конца сентября», — рассказали в заведении.