В США уволили дочь экс-главы ФБР и прокурора по делам Diddy и Эпштейна

Прокурор Морен Коми, которая занималась делами известного рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, была отстранена от работы в прокуратуре Манхэттена. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.
«Министерство юстиции США в среду приняло решение об увольнении Морен Коми из прокуратуры южного округа Нью-Йорка, где она ранее руководила судебным преследованием Шона “Diddy” Комбса», — говорится в сообщении телеканала.
Известно, что Коми, которая также является дочерью бывшего главы ФБР Джеймса Коми, была помощником прокурора США, который успешно вел судебное преследование Гислейн Максвелл, бывшей соратницы Эпштейна. Причины увольнения не раскрываются.
Ранее суд отказал рэперу Шону Комбсу в просьбе отсрочить судебное разбирательство по делу о сексуальном насилии.