В США уволили дочь экс-главы ФБР и прокурора по делам Diddy и Эпштейна

Прокурор Морен Коми, которая занималась делами известного рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, была отстранена от работы в прокуратуре Манхэттена. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.