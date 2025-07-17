Аналитик Найшева объяснила, почему цифровой рубль будет тяжело украсть

Найшева также подчеркнула, что с технической точки зрения прямая кража цифрового рубля крайне затруднительна. По ее словам, все операции проходят через защищенную систему Банка России, а каждая транзакция представляет собой цифровую запись с полным контролем источника и получателя в блокчейн-системе, которую невозможно изменить без нарушения целостности цепи.