Аналитик Найшева объяснила, почему цифровой рубль будет тяжело украсть

При разработке цифрового рубля использовалась максимально жесткая и современная архитектура безопасности, поэтому его будет тяжело украсть. Об этом рассказала финансовый аналитик «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.
Эксперт отметила, что цифровой рубль выпускается и контролируется исключительно Банком России, при этом каждый номинал представляет собой уникальный токен с индивидуальным идентификатором.
В отличие от традиционных безналичных денег, цифровой рубль не размещается на банковских счетах, а хранится в специальных цифровых кошельках на платформе Центрального банка.
Найшева также подчеркнула, что с технической точки зрения прямая кража цифрового рубля крайне затруднительна. По ее словам, все операции проходят через защищенную систему Банка России, а каждая транзакция представляет собой цифровую запись с полным контролем источника и получателя в блокчейн-системе, которую невозможно изменить без нарушения целостности цепи.
При этом любая попытка внести изменения — удалить или скорректировать данные — оставит след, который легко отследить, добавила она.
— Это не означает полной недоступности для мошенников: основной вектор риска — социальная инженерия, когда злоумышленники пытаются обманом получить доступ к устройству пользователя или убедить его ввести код подтверждения. Человеческий фактор нельзя отменить, но эти риски полностью на стороне потребителя, — рассказала Анастасия Найшева в разговоре с RT.
Массовое внедрение начнется с 1 сентября 2026 года. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет «Национальная система платежных карт», которой полностью владеет Центробанк России.