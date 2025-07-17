Аренда бабушек набирает популярность в Японии

Программа объединяет более 100 участниц в возрасте от 64 до 90 лет, обладающих обширным жизненным опытом, коммуникативными способностями и кулинарными навыками. Многие из них ранее посвящали себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, владеют традиционными рецептами, искусно поддерживают беседу и создают атмосферу душевного тепла.