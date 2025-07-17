Аренда бабушек набирает популярность в Японии

В Японии доступна услуга аренды бабушек за $23 в час, информирует Oddity Central.
Программа объединяет более 100 участниц в возрасте от 64 до 90 лет, обладающих обширным жизненным опытом, коммуникативными способностями и кулинарными навыками. Многие из них ранее посвящали себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, владеют традиционными рецептами, искусно поддерживают беседу и создают атмосферу душевного тепла.
Клиенты подбирают сопровождающую согласно потребностям: кому-то требуется непринуждённое чаепитие, другим — поддержка в сложных ситуациях, третьи приглашают их на торжества в качестве гостей. Например, одна заказчица воспользовалась услугой для прекращения отношений: попросила свою «временную бабушку» передать парню прощальное письмо. Другой клиент, не имея родственников на свадьбе, пригласил «арендованную» сопровождающую как семейного представителя.
Сервис востребован среди людей, испытывающих одиночество или нехватку семейного тепла. Многие отмечают, что общение приносит душевное равновесие, понимание и ощущение защищённости. Для самих участниц это возможность сохранять социальную активность, передавать опыт и чувствовать свою значимость.
Стоимость оригинальной услуги составляет $23 в час плюс транспортные и сопутствующие расходы. Организаторы подчеркивают необходимость уважительного отношения, гарантируя безопасную и доброжелательную обстановку во время встреч.
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