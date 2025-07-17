Александр Овечкин получил премию ESPY в номинации «рекордное достижение»

«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку», — сказал российский хоккеист в своем видеообращении.