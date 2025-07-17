Александр Овечкин получил премию ESPY в номинации «рекордное достижение»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил премию ESPY в категории «рекордное достижение». Эта ежегодная премия, учрежденная телевизионными каналами ESPN и ABC, отмечает выдающиеся успехи в мире спорта.
Вручение наград состоялось в ночь со среды на четверг. Овечкин был отмечен наградой за то, что в прошлом сезоне побил рекорд по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки.
«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку», — сказал российский хоккеист в своем видеообращении.
Боец смешанных единоборств Ислам Махачев был номинирован в номинации «лучший боец UFC», но награда досталась грузинскому чемпиону промоушена в легчайшем весе Мерабу Двалишвили.
Ранее нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков заявил, что намерен побить рекорд Гретцки.