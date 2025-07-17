Трамп заставил Coca-Cola изменить рецептуру: в напиток добавят новый ингредиент

Администрация Дональда Трампа добилась изменения рецептуры знаменитого напитка Coca-Cola для американского рынка. Как заявил президент США на своей странице в Truth Social, компания согласилась заменить кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы на натуральный тростниковый сахар.
«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение», — написал Трамп.
В Белом доме и представители Coca-Cola пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу заявления президента.
По данным Reuters, в настоящее время для американского рынка Coca-Cola производится с использованием кукурузного сиропа, тогда как во многих других странах напиток уже содержит тростниковый сахар.
Прежде дочерняя компания корпорации The Coca-Cola Company Coca-Cola Europacific Partners Belgium сообщила о массовом отзыве продукции с рынков нескольких странах Европы из-за высокого содержания хлоратов.