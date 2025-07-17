«Крылья Советов» расторгли соглашение с Писарским в одностороннем порядке

Напомним, Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года (3 — условно) после скандала со ставкой на матч «Сочи» — «Пари НН» в конце мая нынешнего года (1:2). Тогда нападающий был в аренде у южан, но принадлежал самарцам.