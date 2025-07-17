«Крылья Советов» расторгли соглашение с Писарским в одностороннем порядке

Волжане прекратили сотрудничество с 29-летним форвардом на основе пункта 1 части 1 статьи 348.11 Трудового кодекса (спортивная дисквалификация на срок 6 и более месяцев). Об этом сообщил юрист игрока Смирнов.
Напомним, Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года (3 — условно) после скандала со ставкой на матч «Сочи» — «Пари НН» в конце мая нынешнего года (1:2). Тогда нападающий был в аренде у южан, но принадлежал самарцам.
После этого форвард планировал продолжать тренироваться на базе «зелено-бело-синих». Но те ему отказали. А недавно юрист игрока Антон Смирнов заявил, что «Крылья» в одностороннем порядке расторгли трудовое соглашение с Писарским.
«С приказом не согласны. Запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», — написал представитель нападающего в своем телеграм-канале.
На днях 25-летний полузащитник Михайло Баньяц официально стал футболистом «КС». Договорились о сотрудничестве на 3 года. Получил 14-й номер.
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