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Матери граждан России, задержанных в Баку, навестили сыновей

Сестра одного из задержанных в Баку россиян заявила, что у них нет жалоб на условия содержания.

Источник: Аргументы и факты

Матери российских граждан, ранее задержанных в Баку, навестили сыновей, сообщила сестра одного из участников процесса.

«Было организовано несколько встреч с передачей всех необходимых вещей», — сказала женщина, слова которой приводит РИА Новости.

Она уточнила, что жалоб на условия содержания от задержанных не поступало. По словам собеседницы, мужчины отмечают, что у них есть всё необходимое.

Согласно информации СМИ, организацией их встреч с матерями занималась комиссар по правам человека Азербайджана Сабина Алиева.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал восьмерых граждан РФ по обвинениям, связанных с перевозкой наркотиков и их распространением через интернет, а также по статьям, касающихся участия в киберпреступлениях.