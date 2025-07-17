Матери граждан России, задержанных в Баку, навестили сыновей

Матери российских граждан, ранее задержанных в Баку, навестили сыновей, сообщила сестра одного из участников процесса.
«Было организовано несколько встреч с передачей всех необходимых вещей», — сказала женщина, слова которой приводит РИА Новости.
Она уточнила, что жалоб на условия содержания от задержанных не поступало. По словам собеседницы, мужчины отмечают, что у них есть всё необходимое.
Согласно информации СМИ, организацией их встреч с матерями занималась комиссар по правам человека Азербайджана Сабина Алиева.
Напомним, ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал восьмерых граждан РФ по обвинениям, связанных с перевозкой наркотиков и их распространением через интернет, а также по статьям, касающихся участия в киберпреступлениях.