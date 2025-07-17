Алехин: боевики ВСУ разрушают могилы советских солдат при отступлении

«То, что происходит сейчас во Львове, и заявление их местного гауляйтера об обмене останков павших красноармейцев на современных нацистов ВСУ — случай беспрецедентный в истории. Не знаю, возможен ли такой обмен с юридической стороны, но будь моя воля, я сделал бы все, чтобы нацистская тварь не могла издеваться над нашими павшими воинами, — эмоционально высказал свое мнение офицер. — Случай во Львове не единственный. Я точно знаю, что, отступая из Харьковской области, боевики ВСУ разрушают могилы и монументы солдатам Красной армии. Сбивают звезды, рисуют нацистскую символику, крушат танками. Нацисты на Украине сапогами топчут останки наших с вами дедов, отдавших жизни за Родину. Они отдали жизни за нас с вами. Неужели мы останемся в долгу?».