Миграция чуда: необычная теплолюбивая бабочка долетела до Хабаровска

В середине июля 2025 года в Бычихе, при отслеживании прилетающих на свет бабочек, произошло знаменательное событие: сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск) Вадим Зинченко сфотографировал очень необычную бабочку-совку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Приамурье».
При анализе фотографии выяснилось, что эта бабочка принадлежит к группе совок-герминиин, которые обычно питаются завядшей или упавшей листвой. Относится она к виду Edessena hamada и является самым крупным представителем группы на территории России.
До 2010 года на территории нашей страны эту бабочку ловили всего дважды на самом юге Приморского края, а живёт она на территории Китая, Кореи и Японии.
Уже к началу третьего десятилетия XXI века, по наблюдениям д.б.н. Е. А. Беляева из Владивостока, совки стали появляться на юге Приморья часто и в большом количестве. Приходилось наблюдать этих бабочек на острове Аскольд, и на полуострове Гамова в Хасанском районе, и в окрестностях Владивостока. Но никогда её не находили в пределах Приамурья.
И вот, всего несколько дней назад, произошла первая встреча этого вида вблизи Хабаровска. Конечно, сразу же после первого наблюдения начались её поиски, которые в ночь с 13 на 14 июля увенчались успехом. В эту ночь удалось встретить целых три экземпляра самцов, прилетевших на свет у конторы Большехехцирского заповедника.
«Встреча сразу нескольких экземпляров говорит о том, что до Приамурья долетели наиболее выносливые экземпляры из довольно большой стаи. Большими группами мигрирует довольно много видов чешуекрылых», — резюмирует ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье», доктор биологических наук Владимир Дубатолов.
Конечно, слишком мала вероятность, что эта бабочка найдёт в Приамурье новую родину — у нас слишком прохладно, особенно зимой, для такого южного и теплолюбивого вида. Но будем надеяться, что и в будущем мы будем радоваться новым встречам с таким необычным южным видом.