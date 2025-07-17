Миграция чуда: необычная теплолюбивая бабочка долетела до Хабаровска

Уже к началу третьего десятилетия XXI века, по наблюдениям д.б.н. Е. А. Беляева из Владивостока, совки стали появляться на юге Приморья часто и в большом количестве. Приходилось наблюдать этих бабочек на острове Аскольд, и на полуострове Гамова в Хасанском районе, и в окрестностях Владивостока. Но никогда её не находили в пределах Приамурья.