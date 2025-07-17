Рыбакам Хабаровского края разрешили добыть больше горбуши

Король отметил, что 2024 год был урожайным в подзоне Приморье, а общий вылов тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае превысил 40 тысяч тонн, что значительно выше показателя 2023 года в 29,2 тысячи тонн. На 2025 год прогнозировался объем около 36 тысяч тонн.