Рыбакам Хабаровского края разрешили добыть больше горбуши

Объемы разрешенного вылова горбуши для промышленного и любительского рыболовства в Хабаровском крае увеличили на 12,5 тысячи тонн из-за хорошего подхода рыбы в Татарском проливе. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил председатель комитета рыбного хозяйства региона Никита Король.
Он рассказал, что путина стартовала во всех подзонах, включая Приморье, Северо-Охотоморскую и бассейн реки Амур. В подзоне Приморье благодаря хорошему улову объем вылова был скорректирован с 2,5 тысячи тонн до 15 тысяч.
Король отметил, что 2024 год был урожайным в подзоне Приморье, а общий вылов тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае превысил 40 тысяч тонн, что значительно выше показателя 2023 года в 29,2 тысячи тонн. На 2025 год прогнозировался объем около 36 тысяч тонн.
Для сохранения запасов рыбы в регионе вводились ограничения, включая запреты на промышленный лов в некоторых участках реки Амур и Амурского лимана, а также регулирование длины сетей и режим проходных дней, чтобы дать рыбе возможность добраться до нерестилищ.
В 2025 году приняли дополнительные меры: установили проходные дни в центральном подрайоне Приморья, определили места традиционного рыболовства в Охотском округе, увеличили количество проходных дней для рек Охотского округа и установили один проходной день в неделю для реки Тугур, передает ТАСС.
Ранее рыбакам в Муроме удалось выловить огромного сома весом 90 килограммов в районе автомобильных мостов через реку Оку.