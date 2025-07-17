Мэр Шелест: «В Омске обновляется парк общественного транспорта и техники УДХБ»

За последние пять лет для муниципальных пассажирских предприятий по нацпроектам приобретено 178 новых экологичных автобусов и 62 троллейбуса. Еще 20 автобусов и 49 троллейбусов позволил получить инфраструктурный бюджетный кредит и программы Газпрома. На сегодняшний день автопарки пассажирских предприятий на 40% укомплектованы новыми автобусами и на 66% — троллейбусами. В целом городской автопарк насчитывает 493 автобуса и 167 троллейбусов. Новая техника обслуживает восемь городских маршрутов.