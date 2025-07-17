Мэр Шелест: «В Омске обновляется парк общественного транспорта и техники УДХБ»

В сегодняшнем докладе перед депутатами Омского городского совета мэр города Сергей Шелест рассказал о системной работе по обновлению общественного транспорта, оптимизации маршрутов и внедрению современных технологий.
За последние пять лет для муниципальных пассажирских предприятий по нацпроектам приобретено 178 новых экологичных автобусов и 62 троллейбуса. Еще 20 автобусов и 49 троллейбусов позволил получить инфраструктурный бюджетный кредит и программы Газпрома. На сегодняшний день автопарки пассажирских предприятий на 40% укомплектованы новыми автобусами и на 66% — троллейбусами. В целом городской автопарк насчитывает 493 автобуса и 167 троллейбусов. Новая техника обслуживает восемь городских маршрутов.
Кроме того, продолжается техническое перевооружение БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», которое занимается уборкой и содержанием улиц Омска. В прошлом году были закуплены фронтальные погрузчики, грейдеры, навесное оборудование — всего 13 единиц техники на 160 млн рублей. Еще 57 единиц на сумму около 430 млн рублей были приобретены уже в этом году.
Как отметил Сергей Шелест, одной новой техники для качественной работы общественного транспорта и уборки улиц мало — нужны люди, которые будут на ней работать.
«Благодаря увеличению заработной платы мы смогли привлечь с середины прошлого года более 130 водителей автобусов. Уровень средней зарплаты составляет сейчас около 110 тысяч рублей при полной выработке часов. Аналогичным образом удалось снизить дефицит работников, занятых в содержании дорог и благоустройстве общественных пространств. Это позволило нам в целом улучшить содержание улично-дорожной сети, что было заметно в минувший осенне-зимний период», — рассказал Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» сообщала о строительстве в Омске новых социальных объектов и комплексной жилой застройке.