Хабаровский ХК «Амур» тестирует четырёх молодых игроков перед сезоном 25/26

Форвард Всеволод Гайдамак — воспитанник «Амура», однако в юношеском возрасте продолжил карьеру в Санкт-Петербурге. В МХЛ он провёл 68 матчей за «Красную Армию» и «Омских Ястребов», набрав 37 очков. На международной арене отметился серебром юниорского чемпионата мира 2021 года. В минувшем сезоне провёл 7 матчей за хабаровчан в КХЛ.