Хабаровский ХК «Амур» тестирует четырёх молодых игроков перед сезоном 25/26

На текущем этапе руководство клуба заключило просмотровые контракты с четырьмя игроками — Всеволодом Гайдамаком, Максимом Сапежниковым, Георгием Пронем и Вячеславом Чегошевым, сообщила пресс-служба ХК.
Форвард Всеволод Гайдамак — воспитанник «Амура», однако в юношеском возрасте продолжил карьеру в Санкт-Петербурге. В МХЛ он провёл 68 матчей за «Красную Армию» и «Омских Ястребов», набрав 37 очков. На международной арене отметился серебром юниорского чемпионата мира 2021 года. В минувшем сезоне провёл 7 матчей за хабаровчан в КХЛ.
Максим Сапежников — ещё один представитель хабаровской школы. В МХЛ за «Амурских Тигров» он сыграл 157 матчей, став одним из ключевых бомбардиров. В прошлом сезоне Сапежников набрал 25 очков в НМХЛ за ХК «Тамбов» и провёл 14 матчей в ВХЛ.
Георгий Пронь также прошёл всю систему клуба и провёл в составе «Амурских Тигров» четыре сезона. За это время он сыграл 198 матчей, отличившись 74 результативными баллами. Минувший сезон провёл с хорошим игровым временем — в среднем 19 минут за матч.
Вячеслав Чегошев — защитник с опытом в МХЛ и ВХЛ. В Молодёжной лиге провёл 148 матчей, в Высшей — 93. Обладает выраженными силовыми качествами: за последние три сезона на его счету 152 силовых приёма и 79 блокированных бросков.
Предсезонный сбор команды стартует в ближайшее время. Просмотровые контракты позволят хоккеистам побороться за место в основном составе «Амура» в сезоне 2025/2026.