Депутат Иванов призвал жестче наказывать матерей за оставление ребенка

Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что наказание для матерей, оставляющих своих детей, необходимо значительно ужесточить. По его мнению, сейчас законодательство недостаточно строго наказывает такие поступки, что создает опасный прецедент безнаказанности.
Иванов подчеркнул, что власти Турции, по всей видимости, не хотят возвращать ребенка матери, которая сначала якобы не заметила беременности, а затем бросила младенца в туалете аэропорта. Он отметил, что подобные действия, оставлять детей в туалетах или ночных клубах, не должны оставаться безнаказанными. Если мать не осознает ответственности, она не имеет права воспитывать ребенка, считает депутат, добавляя, что таких женщин нужно судить повторно уже по российским законам.
Политик поддержал действия органов опеки, которые подали иск о лишении женщины родительских прав. Он подчеркнул, что ребенок — не игрушка, которую можно выбросить, а потом забрать обратно, и это правильно, что органы опеки борются за его права.
Иванов также отметил, что юридически женщина может попытаться оправдаться, заявив, что действовала в состоянии стресса, и тогда ребенок может быть ей возвращен. Однако по сути, по его словам, мать хотела смерти своему малышу, раз бросила его в унитазе, поэтому лишение родительских прав — справедливое решение, передает News.ru.
14 октября прошлого года появились сообщения, что российская туристка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила там ребенка, ее задержали, возбудили уголовное дело.