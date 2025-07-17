Депутат Иванов призвал жестче наказывать матерей за оставление ребенка

Иванов подчеркнул, что власти Турции, по всей видимости, не хотят возвращать ребенка матери, которая сначала якобы не заметила беременности, а затем бросила младенца в туалете аэропорта. Он отметил, что подобные действия, оставлять детей в туалетах или ночных клубах, не должны оставаться безнаказанными. Если мать не осознает ответственности, она не имеет права воспитывать ребенка, считает депутат, добавляя, что таких женщин нужно судить повторно уже по российским законам.