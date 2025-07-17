Москвичам в четверг пообещали потепление

В Москве в четверг, 17 июля, ожидается потепление до +27 градусов. При этом дожди в столице сохранятся, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня погода в столичном регионе улучшится, и станет теплее — ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +24…+27», — написал специалист в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с, а атмосферное давление вырастет до 744 мм ртутного столба, но все еще будет ниже нормы.
В пятницу, 18 июля, в столице России потеплеет еще на один градус, возможен скоротечный грозовой дождь. К слову, осадки продолжатся в мегаполисе и в выходные: прогнозируется выпадение до 34 мм, или 40% от месячной нормы.
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