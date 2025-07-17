Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам в четверг пообещали потепление

В Москве в четверг, 17 июля, ожидается потепление до +27 градусов.

В Москве в четверг, 17 июля, ожидается потепление до +27 градусов. При этом дожди в столице сохранятся, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погода в столичном регионе улучшится, и станет теплее — ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +24…+27», — написал специалист в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с, а атмосферное давление вырастет до 744 мм ртутного столба, но все еще будет ниже нормы.

В пятницу, 18 июля, в столице России потеплеет еще на один градус, возможен скоротечный грозовой дождь. К слову, осадки продолжатся в мегаполисе и в выходные: прогнозируется выпадение до 34 мм, или 40% от месячной нормы.

Ранее эксперты рассказали о причинах потопов в Москве.