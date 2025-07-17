ЕС приостановил расследование против соцсети Х

В июле Европейская комиссия сообщила о предварительных результатах проверки, согласно которым компания не соблюдает законодательство Европейского союза о цифровых услугах (DSA) в части, касающейся обеспечения прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае невыполнения требований Еврокомиссия пригрозила компании штрафом в размере до 6% от её годового дохода. Илон Маск, в свою очередь, заявил, что социальная сеть Х ожидает «очень открытого» судебного разбирательства с Еврокомиссией.