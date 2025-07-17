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ЕС приостановил расследование против соцсети Х

Еврокомиссия отложила рассмотрение дела о нарушении компанией X правил о цифровой прозрачности, чтобы завершить торговые переговоры с США.

Источник: Аргументы и факты

В связи с торговыми переговорами с Соединёнными Штатами Европейская комиссия временно приостановила расследование в отношении компании X* Илона Маска, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Еврокомиссия отложила рассмотрение дела о нарушении компанией X правил о цифровой прозрачности, чтобы завершить торговые переговоры с США. Решение по этому вопросу будет принято после того, как прояснится ситуация в торговых переговорах между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

В июле Европейская комиссия сообщила о предварительных результатах проверки, согласно которым компания не соблюдает законодательство Европейского союза о цифровых услугах (DSA) в части, касающейся обеспечения прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае невыполнения требований Еврокомиссия пригрозила компании штрафом в размере до 6% от её годового дохода. Илон Маск, в свою очередь, заявил, что социальная сеть Х ожидает «очень открытого» судебного разбирательства с Еврокомиссией.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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