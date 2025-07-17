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Форвард Матвей Кабанов из американской студенческой лиги попробует себя в «Ладе»

22-летний нападающий — воспитанник тольяттинского хоккея. Волжане заключили с ним пробный контракт.

22-летний нападающий — воспитанник тольяттинского хоккея. Волжане заключили с ним пробный контракт.

Матвей Кабанов родился в Тольятти. Здесь же стартовала карьера. В сезоне 2021−2022 дебютировал в МХЛ за «Ладью». В трех играх заработал два очка (гол и результативная передача).

В той же «регулярке» перешел к «Амурским Тиграм» из Хабаровска. В 40 встречах отметился 13 баллами (4+9). В следующем розыгрыше молодежной лиги поучаствовал в 53 матчах и собрал сразу 57 (20+37).

В сезоне 2023−2024 был за океаном в студенческой лиге NCAA. Выступал за Северный университет Мичигана — 26 игр и девять очков (4+5) — и Боулинг Грин. За последних выходил на лед 13 раз. В его активе — две шайбы и четыре ассиста.

Перед стартом нового розыгрыша КХЛ вернулся в Тольятти и заключил пробный контракт до 30 августа с «автозаводцами».

Недавно писали, что 26-летний американец Райлли Уолш может пополнить состав волжан.

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