Форвард Матвей Кабанов из американской студенческой лиги попробует себя в «Ладе»

В сезоне 2023−2024 был за океаном в студенческой лиге NCAA. Выступал за Северный университет Мичигана — 26 игр и девять очков (4+5) — и Боулинг Грин. За последних выходил на лед 13 раз. В его активе — две шайбы и четыре ассиста.