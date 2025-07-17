Без света, как в каменном веке — ничего не работает: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик сообщает о запланированных на 17 июля перерывах в поставках электроэнергии.
Буюканы:
- Ул. Дурлешть, 999, Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Д. Морилор, 10, Флорешть, 1−17, 6, 10−18, 20A, Инешть, 2−6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104−108 — с 09:30 до 12:00.
Центр:
- Шос. Хынчешть, 256, 256/1 — с 09:30 до 12:00.
- Шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
- Ул. 31 Августа, 78, 98, A. Пушкина, 21, ПВНС, 1, Шт. чел Маре, 9999 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
- ул. А. Руссо, 13a — с 09:00 до 12:00.
- Ул. Волунтарилор, 5A, 9, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, Кэлэторилор, 10A, 20/1, 22, 22b, 26, 30−40, 31−37, 43−51, 55/1, 57−65, 77−79, 99, пер. Кэлэторилор, 28, 28a, Мовилень, 13, 17A, 32A, 43A, В. Маяковский, 40−58, 58/1, 58 — с 08:50 до 16:00.
Рышкановка:
- Ул. К. Орхеюлуй, 9001, 9003, Петрикань, 3, П. Рареш, 77 — с 09:10 до 17:10.
- Ул. Петрикань, 9998 — с 10:00 до 12:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
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