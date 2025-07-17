Все из-за зятя: прокуратура подала в суд на худрука Театра-Театра Бориса Мильграма

Добавим, что Борис Леонидович — отнюдь не жертва незнания законодательства. Как человек, отслуживший в свое время почти 3 года министром культуры края, он должен хорошо понимать ситуацию с обеих сторон. Да и на должности вице-премьера правительства края в ходе чиркуновской культурной революции получил некоторые навыки. Вот, видимо, и применяет.