Все из-за зятя: прокуратура подала в суд на худрука Театра-Театра Бориса Мильграма

Прокурорская проверка выявила конфликт интересов в деятельности худрука Театра-Театра. Соответствующий иск направлен в Ленинский районный суд Перми. Ответчики — Борис Мильграм и минульт Пермского края.
Конфликт интересов выразился в том, что Борис Мильграм заключал контракты с режиссером Александром Пронькиным, который является его зятем. Цена вопроса — 2 млн рублей. Кроме того, есть косвенные данные о том, что и супруга Пронькина, актриса Эва Мильграм, имела отношение к нескольким его постановкам.
Продвигать молодые таланты законом не запрещено, даже если они связаны с пожилым талантом родственными отношениями. Но при заключении договоров факт конфликта интересов должен быть доведен до сведения работодателя — в нашем случае минкульта. А поскольку это не сделано, прокуратура квалифицирует такую семейственность как коррупционное преступление со стороны худрука.
От минкульта прокуратура требует увольнения Мильграма. В министерстве давно в курсе этого небольшого семейного междусобойчика — как минимум с 2023 года. Но здесь решили, что Бориса Леонидовича вполне достаточно немного пожурить.
У надзорного ведомства иной взгляд на ситуацию. Бездействие министерства здесь считают незаконным.
Добавим, что Борис Леонидович — отнюдь не жертва незнания законодательства. Как человек, отслуживший в свое время почти 3 года министром культуры края, он должен хорошо понимать ситуацию с обеих сторон. Да и на должности вице-премьера правительства края в ходе чиркуновской культурной революции получил некоторые навыки. Вот, видимо, и применяет.