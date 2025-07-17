В Хабаровске стартовал третий полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!», который объединил более 500 участников из 21 региона Дальневосточного и Сибирского федеральных округов — наставники и педагоги, Герои России, представители Совета ветеранов, а также молодые патриоты в возрасте от 16 лет. По итогам испытаний лучшие участники пройдут в финал конкурса, который проводится по поручению президента России Владимира Путина во второй раз и входит в национальный проект «Молодёжь и дети», сообщает ИА AmurMedia.
Церемония открытия прошла в Доме офицеров, где в 1949 году состоялся суд над японским военным командованием, который стал точкой в завершении Второй мировой войны.
В Хабаровске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса наставников. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса наставников. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
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— В президентском национальном проекте «Молодёжь и дети» мы объединили меры поддержки для детей и молодых людей, а также отмечаем тех, кто работает с подрастающим поколением, выполняет важную миссию, направляя ребят на всех этапах их взросления и становления — наставников. В этом году на конкурс «Быть, а не казаться!» подано 70 тысяч заявок, а участниками третьего полуфинала стали свыше 500 человек из 21 региона. В финал конкурса выйдут 100 лучших участников. Их идеи и практики получат поддержку от экспертов для дальнейшей реализации и войдут в банк проектов по воспитанию, — сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Среди участников третьего полуфинала наставники из Алтайского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Иркутской области, Камчатского края, Кемеровской области — Кузбасс, Красноярского края, Магаданской области, Новосибирской области, Омской области, Приморского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Сахалинской области, Томской области, Хабаровского края и Чукотского автономного округа.
— В этом исторически значимом месте, как для страны, так и для мира, собрались наставники из Сибири и Дальнего Востока. Конкурс объединил участников от Калининграда на Западе до самой восточной точки географии охвата конкурса — села Антуэма Иультинского района Чукотского автономного округа. Традиционно на запад идут за рациональностью, а на восток — за мудростью и духовными ценностями. Сегодня именно наставники становятся проводниками этих ценностей, передают свои опыт и знания тем, кому суждено стать плечом опоры для молодого поколения. Среди участников конкурса есть настоящие герои — военнослужащие СВО, кто личным примером доказал свою любовь к Отечеству, — сказала директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.
Программа полуфинала включит круговые собеседования с экспертной комиссией конкурса, решение практических заданий и образовательные тематические направления по актуальным вопросам в сфере патриотического воспитания и молодёжной политики. По итогам четырёх полуфиналов в финал выйдет всего 100 участников.
Как отметил вице-губернатор Хабаровского края, кавалер ордена Мужества, обладатель медали «За храбрость» Артём Мельников, в условиях специальной военной операции, когда нам противостоит практически весь блок стран НАТО, воспитание патриотически настроенной молодёжи становится стратегической задачей. Он добавил, что каждый наставник выполняет миссию государственной важности: формирует у юношей и девушек осознание, что Родина — одна и её нужно любить, защищать и развивать.
— Нам жизненно необходимо вырастить поколение, любящее Родину, гордящееся ею и готовое её защищать с оружием в руках, глубоко понимающее смысл долга, чести и преданности Отчизне. Мы дети советского времени: когда в каждой школе был музей Героев Великой Отечественной Войны, а на уроках начальной военной подготовки из нас готовили будущих защитников Отечества. Сегодня наша обязанность — возродить и развивать эти проверенные формы работы, — подчеркнул Артём Мельников.
В Хабаровске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса наставников. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса наставников. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
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Для прохождения в полуфинал участники прошли отбор в пяти номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе» — приуроченной к Году защитника Отечества. Специальной внеконкурсной номинацией стала — «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО. Конкурс организован Роспатриотцентром Росмолодёжи совместно с Движением Первых, Центром «ВОИН» и АНО ДПО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи» при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание».