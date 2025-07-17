В Хабаровске стартовал полуфинал Всероссийского конкурса наставников

— В президентском национальном проекте «Молодёжь и дети» мы объединили меры поддержки для детей и молодых людей, а также отмечаем тех, кто работает с подрастающим поколением, выполняет важную миссию, направляя ребят на всех этапах их взросления и становления — наставников. В этом году на конкурс «Быть, а не казаться!» подано 70 тысяч заявок, а участниками третьего полуфинала стали свыше 500 человек из 21 региона. В финал конкурса выйдут 100 лучших участников. Их идеи и практики получат поддержку от экспертов для дальнейшей реализации и войдут в банк проектов по воспитанию, — сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.