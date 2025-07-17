Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области планируют расширить трассу «Новороссия»

С двух до четырех полос расширят федеральную дорогу Р-280 в Неклиновском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области планируют расширить федеральную автодорогу Р-280 «Новороссия». Это обсуждали в местной администрации во время рабочего совещания.

В планах расширить дорогу с двух до четырех полос.

— Это стратегическое направление, обеспечивающее транспортную связанность региона, и любые работы на нем требуют продуманного и комплексного подхода, — отметил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

Также на совещании обсудили организацию площадок отдыха для водителей и пассажиров и развитие придорожной инфраструктуры.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Под Ростовом образовалась 12-километровая пробка.

Между аэропортом «Платов» и Новоперсиановкой образовалась многокилометровая пробка (подробнее).