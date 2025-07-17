В Ростовской области планируют расширить трассу «Новороссия»

В Неклиновском районе Ростовской области планируют расширить федеральную автодорогу Р-280 «Новороссия». Это обсуждали в местной администрации во время рабочего совещания.
В планах расширить дорогу с двух до четырех полос.
— Это стратегическое направление, обеспечивающее транспортную связанность региона, и любые работы на нем требуют продуманного и комплексного подхода, — отметил глава Неклиновского района Василий Даниленко.
Также на совещании обсудили организацию площадок отдыха для водителей и пассажиров и развитие придорожной инфраструктуры.
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