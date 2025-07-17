В Самаре автобус № 226 идет в объезд по улицам Куйбышева и Пионерской

На участке улицы Комсомольской между домами 41 и 43 продолжаются дорожные работы. В связи с этим автобусный маршрут № 226 временно следует по изменённой трассе.
Ограничения движения будут действовать до завершения ремонтных работ. Точные сроки окончания работ пока не сообщаются.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут и уточнять актуальную информацию о движении транспорта.
Ранее мы писали о том, что в историческом центре Самары автобусы № 2, 23 и 41 проследуют в объезд.
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