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В Самаре автобус № 226 идет в объезд по улицам Куйбышева и Пионерской

На участке улицы Комсомольской между домами 41 и 43 продолжаются дорожные работы.

На участке улицы Комсомольской между домами 41 и 43 продолжаются дорожные работы. В связи с этим автобусный маршрут № 226 временно следует по изменённой трассе.

Ограничения движения будут действовать до завершения ремонтных работ. Точные сроки окончания работ пока не сообщаются.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут и уточнять актуальную информацию о движении транспорта.

Ранее мы писали о том, что в историческом центре Самары автобусы № 2, 23 и 41 проследуют в объезд.

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