«Спасибо всему “Вашингтону”: Овечкин получил престижную награду в США

«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему “Вашингтону”. Увидимся скоро», — сказал Овечкин.