Роспотребнадзор обязали решить проблему с некачественной «молочкой»

Себестоимость псевдомолочных товаров в четыре раза ниже, чем у натуральных аналогов.
К осени 2025 года профильные министерства и ведомства, включая Роспотребнадзор, должны представить в Госдуму предложения по ужесточению ответственности за производство и продажу некачественной «молочки». Такой шаг обусловлен ростом доли товаров с заменителями молочного жира на рынке из-за дефицита натурального сырья.
Согласно протоколу совещания у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева, передает «Коммерсант», основная причина увеличения объема фальсифицированной продукции — дефицит молочного жира, что вынуждает производителей использовать более дешевые растительные жиры. В результате себестоимость псевдомолочных товаров может быть в четыре раза ниже, чем у натуральных аналогов.
До 1 сентября 2025 года Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор должны разработать предложения по ужесточению ответственности за фальсификацию молочной продукции. Среди мер — введение оборотных штрафов, которые могут составлять от 1% до 10% выручки нарушителя, а также уничтожение фальсификата за счет владельца. По оценкам экспертов, доля фальсифицированной молочной продукции в России составляет около 5% (данные за 2024 год). Этот показатель долгое время снижался, но за последние два года снова начал расти. Особенно остро проблема стоит в сегменте общепита и государственных закупок.
Контроль за оборотом молочной продукции осуществляется через системы «Меркурий» и «Честный знак». Однако некоторые производители находят способы обхода этих систем. Распространенным способом выявления фальсификата остаются лабораторные исследования, после которых некачественный продукт может быть уничтожен по предписанию надзорных органов. Рост фальсификата создает риски для добросовестных производителей, которым сложно конкурировать с более дешевыми псевдомолочными товарами. С июня 2024 по май 2025 года розничные продажи молочной продукции в России снизились на 1,2%.
Бизнес-сообщество традиционно выступает за более мягкое регулирование и предлагает альтернативные меры. Обсуждается присоединение компаний к отраслевой хартии, разработанной «Союзмолоком», которая предусматривает увеличение числа проверок и исключение из-под льготного налогообложения продукции с заменителями молочного жира.