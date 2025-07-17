Роспотребнадзор обязали решить проблему с некачественной «молочкой»

До 1 сентября 2025 года Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор должны разработать предложения по ужесточению ответственности за фальсификацию молочной продукции. Среди мер — введение оборотных штрафов, которые могут составлять от 1% до 10% выручки нарушителя, а также уничтожение фальсификата за счет владельца. По оценкам экспертов, доля фальсифицированной молочной продукции в России составляет около 5% (данные за 2024 год). Этот показатель долгое время снижался, но за последние два года снова начал расти. Особенно остро проблема стоит в сегменте общепита и государственных закупок.