В ВТБ рассказали об увеличении спроса на страхование от мошенничества

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Полис страхования от мошенничества за полгода оформили в ВТБ свыше 20 тысяч раз, что примерно в два раза выше результата за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
«Востребованным полисом стало страхование от мошенничества — за полгода оформлено свыше 20 тысяч страховок, что примерно в два раза выше прошлогоднего результата», — отмечается в материалах.
Страхование от мошенничества демонстрирует устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках, ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на страховые продукты, связанные с защитой от мошенничества, отмечается в материалах.
Также указывается, что ВТБ зафиксировал рекордный рост онлайн-страхования: за первое полугодие клиенты оформили более миллиона полисов через приложение банка, что практически на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Лидером спроса стало ипотечное страхование. Только за первое полугодие 2025 года клиенты оформили 870 тысяч страховок в ВТБ Онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 30%», — отмечается в материалах.
По данным банка, на втором месте по популярности — ОСАГО: пользователи оформили около 300 тысяч полисов, что составляет почти 23% всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок увеличилось в два раза относительно прошлого года.
Третье место заняло страхование от укуса клеща: за первые полгода в приложении банка было оформлено более 50 тысяч таких страховок, что составляет 4% от всех онлайн-полисов и более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.