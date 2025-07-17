Солнце передумало штормить: насколько сильной будет магнитная буря 18 июля 2025

Соблюдать режим дня и обеспечивать полноценный отдых. Стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Ограничить физические нагрузки, но не отказываться от них полностью. Легкая прогулка на свежем воздухе будет полезнее, чем интенсивная тренировка в спортзале. Контролировать питание, отдавая предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Следует ограничить употребление кофеина, алкоголя, жирной и тяжелой пищи. Увеличить потребление воды для поддержания нормального кровообращения и предотвращения сгущения крови. Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, необходимо иметь при себе назначенные врачом препараты и следить за своим состоянием.