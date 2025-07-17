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Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах и ливнях

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели предупреждают о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и факторах риска при грозах и ливнях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +27° 7 м/с 74% 758 мм рт. ст. +26°

По данным Белгидромета, на большей части территории ожидаются грозы, местами — сильные ливни. Возможно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

При этом возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.

«На дорогах может значительно снижаться видимость и затрудняться движение транспорта вплоть до его полной остановки. Не исключены и такие факторы риска, как увеличение ДТП, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения», — перечислили в ведомстве, рекомендуя населению максимально придерживаться правил безопасности, быть аккуратными и бдительными.