Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах и ливнях

По данным Белгидромета, на большей части территории ожидаются грозы, местами — сильные ливни. Возможно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
При этом возможны такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.
«На дорогах может значительно снижаться видимость и затрудняться движение транспорта вплоть до его полной остановки. Не исключены и такие факторы риска, как увеличение ДТП, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения», — перечислили в ведомстве, рекомендуя населению максимально придерживаться правил безопасности, быть аккуратными и бдительными.