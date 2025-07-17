В России предложили добавить еще один обязательный предмет на ЕГЭ и ОГЭ

Недавно в Рособрнадзоре высказались по поводу инцидентов, связанных с раздеванием учеников и угрозами в адрес школьников перед проведением Единого государственного экзамена. В своём заявлении ведомство отмечает, что досмотр и обыск учащихся являются недопустимыми мерами.