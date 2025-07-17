В России предложили добавить еще один обязательный предмет на ЕГЭ и ОГЭ

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин выступил с инициативой включить историю в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников 9-х и 11-х классов. Свое предложение он озвучил в интервью РИА Новости.
«Я считаю, да. Да, потому что историю надо знать», — указал он.
Степашин объяснил, что предмет обществознание содержит меньше исторического материала и больше сиюминутных набросков. Поэтому, по мнению экс-премьера, для школьников важно сделать историю обязательным предметом.
Он также предложит подумать над темой возможного возврата к традиционной советско-российской системе школьного образования. Отношение к ЕГЭ он охарактеризовал как «философское».
Недавно в Рособрнадзоре высказались по поводу инцидентов, связанных с раздеванием учеников и угрозами в адрес школьников перед проведением Единого государственного экзамена. В своём заявлении ведомство отмечает, что досмотр и обыск учащихся являются недопустимыми мерами.