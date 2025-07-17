Директор сменился на кондитерской фабрике «Красный пищевик». Об этом сообщили в пресс-службе «Белгоспищепрома».
В сообщении сказано, что новым директором кондитерской фабрики «Красный пищевик» стал Игорь Кисель. Представители «Белгоспищепрома» представили коллективу нового руководителя.
Игорь Кисель родился в деревне Лобановка Чериковского района Могилевской области в 1974 году. В 1993 году он окончил Бобруйский сельскохозяйственный техникум, а в 1996 году — Белорусскую государственную политехническую академию. Сказано, что в 2012 году Кисель окончил Академию управления при президенте. Среди должностей, которые он занимал, — глава Бобруйского горисполкома.
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