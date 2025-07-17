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Директор сменился на кондитерской фабрике «Красный пищевик»

«Белгоспищепром» сказал про нового директора кондитерской фабрики «Красный пищевик».

Источник: Комсомольская правда

Директор сменился на кондитерской фабрике «Красный пищевик». Об этом сообщили в пресс-службе «Белгоспищепрома».

В сообщении сказано, что новым директором кондитерской фабрики «Красный пищевик» стал Игорь Кисель. Представители «Белгоспищепрома» представили коллективу нового руководителя.

Игорь Кисель родился в деревне Лобановка Чериковского района Могилевской области в 1974 году. В 1993 году он окончил Бобруйский сельскохозяйственный техникум, а в 1996 году — Белорусскую государственную политехническую академию. Сказано, что в 2012 году Кисель окончил Академию управления при президенте. Среди должностей, которые он занимал, — глава Бобруйского горисполкома.

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