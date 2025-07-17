Восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей родились в Британии

В Великобритании с помощью экспериментальной технологии, направленной на устранение генетических мутаций, появились на свет восемь младенцев с ДНК трех человек, сообщает Sky. Эта методика разработана для снижения риска передачи опасных наследственных заболеваний детям матерей с генетическими мутациями.
— В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания, — говорится в сообщении.
Технология заключается в том, что ученые берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, удаляют из него мутировавший ген и пересаживают этот материал в донорскую яйцеклетку или эмбрион с здоровыми митохондриями, но без основной ДНК. Таким образом, у будущих детей сохраняется генетический материал матери, но исключается вредоносная мутация.
Всего в эксперименте участвовали 22 женщины, из которых забеременели семь. В итоге родились восемь детей, что дает показатель успешности около 36 процентов. При этом пятеро из новорожденных появились на свет без признаков наследственных заболеваний, передает телеканал.
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