Восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей родились в Британии

Технология заключается в том, что ученые берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, удаляют из него мутировавший ген и пересаживают этот материал в донорскую яйцеклетку или эмбрион с здоровыми митохондриями, но без основной ДНК. Таким образом, у будущих детей сохраняется генетический материал матери, но исключается вредоносная мутация.