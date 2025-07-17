Тревогу из-за приближающегося цунами объявили на Аляске после землетрясения

Землетрясение было зафиксировано в 20:37 по всемирному координированному времени (23:37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт, где проживает около 1060 человек. Глубина эпицентра составила 20 километров. Позднее специалисты скорректировали магнитуду с 7,2 до 7,3.