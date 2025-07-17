Тревогу из-за приближающегося цунами объявили на Аляске после землетрясения

В прибрежном городе Олд-Харбор на Аляске включили сирены предупреждения о цунами после сильного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего неподалеку от Алеутских островов. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
На острове Кадьяк эвакуировали жителей, люди покидали дома и перемещались на возвышенности. Сообщений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, передает USGS.
Землетрясение было зафиксировано в 20:37 по всемирному координированному времени (23:37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт, где проживает около 1060 человек. Глубина эпицентра составила 20 километров. Позднее специалисты скорректировали магнитуду с 7,2 до 7,3.
В Японии наблюдается повышенная сейсмическая активность в районе острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара. С 21 июня по 5 июля было зафиксировано более 1300 землетрясений с магнитудой выше балла, включая пять толчков силой от пяти до шести баллов, сообщил представитель главного метеорологического агентства страны.