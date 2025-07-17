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В популярный напиток в США вернут натуральный сахар после просьбы Трампа

Компания Coca-Cola приняла решение о переходе на натуральный тростниковый сахар при производстве напитков для американского рынка, о чём объявил президент США Дональд Трамп.

Компания Coca-Cola приняла решение о переходе на натуральный тростниковый сахар при производстве напитков для американского рынка, о чём объявил президент США Дональд Трамп.

«Я говорил с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в США, и они согласились», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Как информирует Reuters, инициатива администрации Трампа «Сделаем Америку Здоровее» соотносится с движением за здоровый образ жизни, которое курирует министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и добивается корректировки рецептур продуктов с исключением искусственных красителей.

Кроме того, Кеннеди ранее указывал на проблему избыточного потребления сахара американцами и отмечал, что готовящиеся к публикации летом обновлённые диетологические рекомендации будут пропагандировать концепцию «цельных продуктов».

Уточняется, что при производстве Coca-Cola для американского рынка применяется кукурузный сироп с повышенным содержанием фруктозы, тогда как в ряде других стран компания использует тростниковый сахар.

Белый дом и представители компании-производителя пока не предоставили официальных комментариев относительно заявления Трампа.

Американский президент известен пристрастием к диетической коле. В марте он сообщил журналистам, что в его Овальном кабинете установлена кнопка для вызова этого напитка. По словам Трампа, многие посетители ошибочно полагают, что эта кнопка активирует запуск ядерных ракет.

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