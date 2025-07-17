В популярный напиток в США вернут натуральный сахар после просьбы Трампа

Американский президент известен пристрастием к диетической коле. В марте он сообщил журналистам, что в его Овальном кабинете установлена кнопка для вызова этого напитка. По словам Трампа, многие посетители ошибочно полагают, что эта кнопка активирует запуск ядерных ракет.