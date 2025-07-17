В Сирии сделали заявление после ударов Израиля: что сказал глава государства

Напомним, за последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз атаковала Сирию, заявляя о защите друзов в регионе. После одной из таких атак в среду, 16 июля, израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил «болезненными ударами», если сирийское правительство не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда.